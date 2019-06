Testspiel im Liveticker: Hansa Rostock gegen die OZ-Sportbuzzer-Auswahl

Nach dem 16:0-Sieg am Freitagabend im ersten Testspiel der Sommervorbereitung gegen die LSG Elmenhorst ist der FC Hansa Rostock einen Tag später schon wieder gefordert. Im Rahmen des Fan- und Familientages tritt die Elf von Trainer Jens Härtel am Sonnabend (15 Uhr) gegen eine Auswahl des OZ-Sportbuzzers an. Die 22 Akteure des Teams, das sich mit der Kogge misst, wurden Anfang des Monats von den Lesern in einem einwöchigen Voting gewählt. Der SPORTBUZZER berichtet live von der Partie aus dem Volksstadion.