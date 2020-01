Testspiel im Liveticker: Hansa Rostock gegen Grashoppers Zürich

Letzter Test für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock im Trainingslager in der Türkei. Die Elf von Trainer Jens Härtel trifft am Sonnabend um 15 Uhr türkischer Zeit (13 Uhr deutscher Zeit) auf den schweizerischen Zweitligisten Grashoppers Zürich. Nach den zwei Siegen gegen Eskisehirspor (3:0) und die Young Boys Bern (2:1) wollen die Rostocker auch ihren dritten Test an der Türkischen Riviera erfolgreich gestalten. Der SPORTBUZZER vor Ort via Liveticker.