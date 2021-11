Testspiel im Liveticker: VfL Wolfsburg gegen Hansa Rostock

Länderspielpause: Das bedeutet, dass die Mannschaften in den deutschen Profifußball-Ligen am kommenden Wochenende spielfrei haben. Um jedoch im Rhythmus zu bleiben, bestreiten einige Vereine Testspiele. So auch Bundesligist VfL Wolfsburg, der am Mittwoch um 13 Uhr gegen den Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock daheim testen wird. Der SPORTBUZZER berichtet von der Begegnung via Liveticker.

