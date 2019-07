Testspiel im Liveticker: VfL Wolfsburg gegen Hansa Rostock

Bundesligist VfL Wolfsburg bestreitet am Sonnabend (16 Uhr) seinen ersten Test in der Sommervorbereitung. Die Elf von Neu-Trainer Oliver Glasner, die seit vergangenen Sonntag im Training ist, empfängt im AOK-Stadion das Drittliga-Team des FC Hansa Rostock. Die Gäste weilten seit Dienstag im Trainingslager in Barsinghausen und reisen nach der Partie in Wolfsburg wieder nach Hause. Der SPORTBUZZER berichtet live von der Begegnung.