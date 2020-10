Test-Klatsche gegen Zweitliga-Schlusslicht Karlsruhe – Mainz mit Trainer Lichte erneut sieglos

Der krisengebeutelte 1. FSV Mainz 05 hat auch ein Testspiel gegen den Karlsruher SC verloren. Der Bundesligist unterlag dem Tabellen-Schlusslicht der 2. Liga am Donnerstag mit 2:4 (0:2). Alexander Hack (59. Minute) und Jean-Philippe Mateta (62.) trafen für das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte. Benjamin Goller (27.), Malik Batmaz (54.), Marco Djuricin (67.) und Babacar Gueye (82.) erzielten die Tore für den KSC . Beide Teams sind nach drei Spieltagen in ihrer Liga noch ohne Punkt.

Der neue Mainzer Coach ließ eine Elf starten, die bis auf weniger Ausnahmen wohl auch im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am kommenden 4. Spieltag auflaufen könnte. Umso bitterer ist die Niederlage gegen den ebenfalls schwach in die Saison gestarteten KSC. Auf Mittelfeld-Neuzugang Kevin Stöger, dessen Verpflichtung am Mittwoch verkündet worden war, verzichtete Lichte noch gänzlich. Der 27 Jahre alter Österreicher soll wegen mangelnder Spielpraxis erst langsam an das Team herangeführt werden.