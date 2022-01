Hansa trotzt Pogon Stettin im Test ein Unentschieden ab

Hansa Rostock hat im Test gegen Pogon Stettin ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Maciej Zurawski hatte Pogon am Freitag Nachmittag in Führung gebracht (53. Spielminute). Streli Mamba traf für die Hanseaten zum 1:1 (76.), ehe Vaham Bichakhchyan den Gegner wieder in Front brachte (97.). Doch die Norddeutschen zeigten Moral und Willen. Zwei Minuten vor dem Ende traf Pascal Breier zum 2:2. Das Ergebnis war angesichts des Chancenplus der Polen ein bisschen schmeichelhaft. Im ersten Drittel des auf drei mal 45 Minuten vereinbarten Tests hatte Markus Kolke einen Foulelfmeter (34.) pariert. Anzeige

„Man hat gesehen, das Pogon eine gute Qualität hat. Wir haben in den ersten beiden Dritteln ein bisschen Glück gehabt“, meinte der Rostocker Trainer. Er lobte vor allem die Moral seiner Mannschaft, die sich mit einer Niederlage nicht abfinden wollte.

Einige Bilder vom Testspiel: Pogon Stettin - FC Hansa Rostock Das Florian-Krygier-Stadion von Stettin. Hier sollen nach der Fertigstellung in diesem Jahr 20.500 Zuschauer Platz finden. ©

Die Rostocker waren - mit Ausnahme der verletzten Maurice Litka, Nik Omladic und Lukas Scherff - mit ihrer kompletten Crew in die pommersche Stadt gereist. Das Testspiel gegen den Zweiten der polnischen Ekstraklasa fand ohne Zuschauer statt. Härtel nutzte die ungewöhnlich lange Spieldauer, um sein komplettes Personal im Einsatz zu sehen. Beim Test setzte er insgesamt 26 Spieler ein.



Das Duell, mit der FCH das spielfreie Wochenende in der 2. Bundesliga überbrückte, begann ausgeglichen, aber ohne spektakuläre Torraumszenen. Die Hanseaten verteidigten konzentriert. In der Offensive versuchten es die Rostocker über die Flügel. Zwingend wurden Schumacher, Verhoek und Fröling, die zunächst vorn agieren durften, in der ersten halben Stunde aber nicht.

Stattdessen übernahmen die Gastgeber zunehmend das Kommando auf der Baustelle im Krygier-Stadion. Erst lenkte Hansa-Keeper Kolke einen Schuss von Bartkowski aus Nahdistanz mit dem Fuß an den Pfosten (33.). Keine Minute später tauchte Pogons Carlos Silva im Fünfmeterraum auf. Kolke und Fröde versuchten zu klären, der Brasilianer fiel und der Schiri entschied auf Strafstoß. Doch Dabrowskis Elfmeter war zwar platziert, aber zu schwach geschossen. Der Hansa-Kapitän parierte mit der rechten Hand.

Härtel brachte zu Beginn des zweiten Drittels vier neue Spieler. Mit Louis Klatte bekam die Nummer zwei im Hansa-Tor eine Bewährungschance.

Der Erstligist von der Oder erhöhte nach Wiederbeginn das Tempo – und ging nach einem schnellen Spielzug verdient in Führung. Zurawski hatte keine Mühe den Ball aus zwölf Metern im Rostocker Tor unterzubringen.

Es dauerte eine Stunde, ehe die enttäuschend harmlose Rostocker Offensive ihre erste nennenswerte Szene herausspielte: nach schnellem Angriff bediente Nico Neidhart Ridge Munsy. Jens Härtel raufte sich seine Mütze, denn der Schweizer köpfte die Kugel über den Kasten (62.).

Mitte des 135-Minuten-Spiels wechselte der FCH-Coach weitere sechs Profis, darunter den nach seiner Fußverletzung wieder fitten Hanno Behrens, ein. Und er bekam zu sehen, was er stets fordert: Entschlossenheit in den Aktionen: Munsy hängte bei einem Konter seinen Gegenspieler ab und bediente Streli Mamba, der in der Mitte mitgesprintet war. Der 27-Jährige behielt die Ruhe und sorgte für den Ausgleich.

Das Spiel lief dennoch weiter vor allem in Hansas Hälfte. Klatt verhinderte mit starker Fußabwehr zunächst den erneuten Rückstand (85.). Den besiegelte der Armenier Vaham Bichakchyan im dritten Spielabschnitt, in dem Ben Voll im Tor der Hanseaten stand.

Doch die Gäste steckten nicht auf, steigerten sich und kamen doch noch zum Ausgleich. Das dritte Drittel gefiel Härtel dann auch am besten: „Wir hatten zum Schluss ein klares Chancenplus“, zeigte er sich zufrieden, nachdem Breier zwei Minuten vor dem Ende das 2:2 erzielt hatte. Der Test habe seinen Zweck erfüllt, bilanzierte der 52-jährige Coach.

Für die Hansa-Profis ist am Wochenende frei. Sie setzen am Sonntag kommender Woche die Zweitligasaison fort. Der Tabellen-15.- ist bei Mitaufsteiger Dynamo Dresden zu Gast.

FC Hansa: Kolke (46. Klatte, 90. Voll)) – Becker (90.Meißner), Malone (46. Neidhart, 90. Rizzuto), Roßbach (69. Riedel), Meier (69. Schwede) – Fröde (69. Rother), Rhein (69. Bahn), Ingelsson (69. Duljevic) - Schumacher (46. Mamba, 90. Breier), Verhoek (46. Munsy, 90. Martens), Fröling (69. Behrens).

Tore: 1:0 Zurawski (52.), 1:1 Mamba (77.), 2:1 Bichakhchyan (97.), 2:2 Breier (135.).