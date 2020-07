Sportlich und organisatorisch: TuS Garbsen testet recht erfolgreich gegen Havelse

Trotz einer von Anfang an dominanten Vorstellung kommt es nach 28 Minuten für die Mannschaft von Jan Zimmermann knüppeldick: Justin Feder bestraft eine Unachtsamkeit in der Havelser Abwehr kaltschnäuzig mit dem überraschenden 1:0 für den TuS.

Von den theoretisch 500 zugelassenen Zuschauern sind es am Ende rund 250, die bei sonnigen 24 Grad ein vor allem in der ersten Halbzeit attraktives Testspiel sehen. Die bissigen Gastgeber aus der Bezirksliga schenken dem Regionalligisten keinen Zentimeter.

Gerade einmal 2,3 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Wilhelm-Langrehr-Stadion des TSV Havelse und dem Klubhaus des TuS Garbsen am Kochslandweg. Kurze Wege also für alle Beteiligten und Interessierten beim ersten Versuch mit verhältnismäßig vielen Zuschauern bei einem Fußballspiel in der Region Hannover.

Lange halten sollte diese Führung allerdings nicht: Nur drei Minuten später leistet sich Garbsens Torwart Kevin Kainka einen dicken Patzer und verfehlt den Ball beim Versuch zu klären in Slapstick-Manier. Havelses Neuzugang Kevin Schumacher nutzt das Geschenk des Keepers und gleicht zum verdienten 1:1 aus. Für ein letztes Raunen in der ersten Hälfte sorgt ein Handelfmeter gegen den TuS. Der an diesem Tag glücklose Deniz Cicek zielt allerdings aus elf Metern deutlich über die Latte (42.).

Lakenmacher trifft doppelt

Coach Jan Zimmermann, der sich in der ersten Halbzeit von seiner Mannschaft mehr Leidenschaft und Aggressivität gewünscht hätte, wählt in der Kabine offenbar die richtigen Worte. So dauert es nicht lange, bis Fynn-Luca Lakenmacher in der 48. und 57. Minute die Havelser mit zwei Toren auf die Siegerstraße führt. Der spürbar erschöpfte Bezirksligist kann sich nun nur noch mit langen Bällen befreien und darf sich vor allem bei Kainka bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfällt.