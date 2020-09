Testspiel: Borussia Dortmund gegen Sparta Rotterdam live im TV und Online-Stream sehen

Vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg testet der BVB ein letztes Mal. Gegner ist am Montag der niederländische Erstligist Sparta Rotterdam (17 Uhr). Es soll ein versöhnlicher Abschluss einer bisweilen holprigen BVB-Vorbereitung werden. Nach einem guten Start mit den klaren Siegen gegen den SCR Altach (6:0) und Austria Wien (11:2) legte das Team von Lucien Favre zunächst auch gegen den kommenden Pokalgegner Duisburg nach ( 5:1 ). Ausgerechnet gegen den Stadtrivalen des anstehenden Testspielgegners begann die Leistung des BVB abzufallen.

Zunächst setzte es gegen Feyenoord Rotterdam eine 1:3-Pleite, dann enttäuschten die Westfalen auch beim Testspiel-Doppelpack zur digitalen Saison-Eröffnung. Gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn kam der Vizemeister nur zu einem 1:1, gegen den VfL Bochum verlor die Favre-Elf sogar mit 1:3. In Topform befindet sich die Borussia kurz vor dem Pflichtspielauftakt also noch nicht. Und seine Stammelf für das erste Pflichtspiel am 14. September wird Favre gegen Sparta Rotterdam nicht ins Rennen schicken können. Gegen den niederländischen Kontrahenten muss der 62-Jährige auf insgesamt 15 Nationalspieler verzichten. Erstmals seit seiner siebenmonatigen Verletzungspause wird Kapitän Marco Reus wieder dabei sein.