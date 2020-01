Testspiel: VfB Lübeck gegen den HSV live im TV, Online-Stream und Ticker sehen

Der letzte Test des Hamburger SV vor dem Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga kann stattfinden. Das Spiel beim Nord-Regionalligisten VfB Lübeck am Donnerstag (18:30 Uhr) hatte zwischenzeitlich kurz auf der Kippe gestanden, da der Platz im Stadion an der Lohmühle zu rutschig und unbespielbar zu sein drohte. Am Mittwochnachmittag teilte der HSV dann aber mit, dass die Begegnung wie geplant angepfiffen wird.