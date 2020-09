Noch ohne Bundesliga-Form: Recken verlieren Test gegen Neuling Coburg mit 28:35

Soll mal keiner sagen, dass den 500 Handball-Fans - unter ihnen Ex-Recken-Star Timo Kastening (jetzt Melsungen) - nichts geboten wurde im vorletzten Test vorm Bundesliga-Start. In der Swiss-Life-Hall bekamen sie eine Extra-Stunde Handball zu sehen – quasi eine Trainingseinheit der TSV Hannover-Burgdorf.

Die mussten nämlich auf den Gegner aus Coburg warten, der auf der A7 im Stau stand. Als es mit 65 Minuten Verspätung endlich losging, waren die Busreisenden aber wacher als die hannoversche Trainingsgruppe. Am Ende gewann Coburg überraschend klar mit 35:28. Die nächste Enttäuschung für die Recken. Sportchef Sven-Sören Christophersen hatte sich „ein weiteres gutes Testspiel“ gewünscht – „mal abgesehen vom Spiel am Freitag in Hamburg“. Da hatten die Recken sich beim 34:35 ein bisschen blamiert.