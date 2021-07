4:0 im Test gegen Ramlingen: Havelse-Coach Ziehl schwebt die Dreierkette vor

Rüdiger Ziehl ist kein Trainer, der ruhig sitzend an der Seitenlinie das Spiel verfolgt. Im leeren Wilhelm-Langrehr-Stadion ist die Stimme des neuen Trainer gut zu verstehen gewesen. „Niko, bleib weg! Tief! Mannorientierung! Sehr gut vorgerückt, Kette!“ Wirklich zufrieden wirkte er im Testspiel gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen nicht, bis zum Drittliga-Start am 24. Juli gegen den FC Saarbrücken wartet noch viel Arbeit. Das war aber schon vor dem 4:0 (3:0) klar. Wie das eben so ist nach dem ersten Test mit einer neuen Mannschaft.

Zumal die Platzherren erstmals mit einer Dreierkette agierten, die gegen den Ball zu einer massiven Wand werden kann. „Das ist die Idee“, sagte Ziehl. „Es ist nicht so, dass ich das mit der Brechstange durchdrücken will, aber es passt zur Mannschaft.“