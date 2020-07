TSV Havelse beim Test gegen Krähenwinkel nicht auf Topniveau: "Noch eine Menge Arbeit vor uns"

Am Ende ist der Verlierer fast zufriedener als der Sieger gewesen. Mit 3:0 (3:0) hatte der TSV Havelse das Testspiel gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide gewonnen, doch angesichts des Unterschieds von zwei Spielklassen (Regionalliga versus Landesliga) bilanzierte Gastgebertrainer Jan Zimmermann: „Wir haben echt noch eine Menge Arbeit vor uns.“

Krähenwinkels Assistenzcoach Nils Poelmeyer zeigte sich hingegen zumindest mit der Darbietung seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten einverstanden. „Da lief es besser“, sagte er. „Nur schade, dass wir uns nicht mit einem Tor belohnt haben. Die Niederlage geht aber insgesamt in Ordnung.“

"Phasenweise in der ersten Halbzeit ganz gut"

Schon nach etwas mehr als einer halben Stunde hatten die Havelser unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, an wen an diesem Abend die Favoritenrolle vergeben war. Torben Engelking traf in der 9. Minute nach einem Eckstoß zum 1:0. „Da haben wir geschlafen“, gab Poelmeyer zu. Nach Foul an Julius Langfeld erhöhte Yannik Jaeschke vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (31. Minute), ehe abermals Engelking nach schöner Kombination frühzeitig den Schlusspunkt setzte (36.).

„Phasenweise war es in der ersten Halbzeit ganz gut“, sagte Zimmermann, während sein Gegenüber beobachtet hatte, dass seine jungen Akteure sich zu wenig zugetraut hätten und dem Gegner mitunter gar ein wenig ängstlich gegenübergetreten wären. „Aber wir sind auch erst ganz frisch in der Vorbereitung. Da ist immer etwas Sand im Getriebe“, sagte der Co-Trainer von Pascal Preuß.