Bittere Kröte für 96-Altherren: Frösche des TSV Poggenhagen gewinnen Test mit 9:0

Eigentlich hätte auch Fabian Ernst für die 96-Routiniers auflaufen sollen, er musste aus privaten Gründen aber kurzfristig absagen. Der mit Ü40- und Futsal-Kickern aufgefüllte Kader der Roten hielt bis zur Pause noch gut mit, lediglich Niklas Ehrcke hatte für den Kreisligisten aus Neustadt bis zum Seitenwechsel getroffen. Der Löwenanteil des knappen Ergebnisses ging jedoch an den Kameruner 96-Keeper Arnaud Lionel Ngassa Djomo. „Unglaublich, was der alles rausgeholt hat“, lobte Cinar den Schlussmann der Hannoveraner.

„Unsere Tore waren alle schön herausgespielt“, sagte der Assistenzcoach der Frösche. Das Duell mit der Ü32 von 96 sollte bereits in der Winterpause stattfinden, musste aber gestrichen werden. „Da wollte 96-Trainer Hakan Alhan bestimmt am Wochenende nicht wieder absagen, trotz der vielen Ausfälle“, vermutete Cinar.

Die Poggenhagener sind in der Vorbereitung auf sehr gutem Weg, sagte er. Das 9:0 sei nicht der erste Kantersieg gewesen. „Ich stecke die Ziele immer etwas höher als Andreas, wir wollen oben mitmischen“, sagt Cinar. Die Chance, den Bezirk anzugreifen, sei in dieser Saison mit dem coronabedingten Modus so groß wie nie zuvor. Es wird übrigens auch ein neuerliches Testspiel gegen die Ü32 von 96 geben. „Dann wollen sie mit der besten Elf kommen. Das 0:9 will Hakan nicht auf sich sitzen lassen.“