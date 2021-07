Testspiel: VfB Stuttgart gegen den FC Barcelona live im TV und Online-Stream sehen

Es ist das Highlight der Saison-Vorbereitung für den VfB Stuttgart. Die Schwaben bestreiten am Samstag ein Testspiel gegen den FC Barcelona in der heimischen Mercedes-Benz-Arena (Anstoß 18 Uhr). 25.000 Zuschauer dürfen sich das Duell mit dem 26-maligen spanischen Meister vor Ort anschauen. Zutritt zum Stadion erhält nur, wer negativ auf Corona getestet, bereits vollständig geimpft oder genesen ist. Zuletzt hatte der VfB um Trainer Pellegrino Matarazzo überzeugt und zum Abschluss des Sommer-Trainingslagers in Kufstein mit 5:2 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Mit den Katalanen wartet rund eine Woche vor dem Pflichtspielstart nun ein deutlich größeres Kaliber.

