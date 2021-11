Hansa Rostock gelingt Testspiel-Erfolg beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg. ​Während sich nebenan in der Wolfsburger VW-Arena ​die deutsche Nationalmannschaft auf ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein vorbereitete, hat Hansa Rostock auf einem Trainingsplatz am Dienstag sein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1 (1:0) gewonnen. „Wir hätten auch mehr Tore machen können, aber vielleicht ist es gut, dass es nicht fünf oder sechs geworden sind, sonst hätten vielleicht wieder alle die Nerven verloren.“

Hansa-Trainer Jens Härtel begann die Partie in einem 4-3-3-System mit komplett veränderter Abwehrreihe. Björn Rother startete in der Innenverteidigung, rechts hinten bekam Tobias Schwede Spielzeit. Haris Duljevic begann im offensiven Mittelfeld.

In Bildern: Das Testspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Hansa Rostock

Der Sommer-Neuzugang, der bisher kaum Pflichtspielminuten sammeln konnte, ergriff die Chance, um sich aufzudrängen. Mit der ersten echten Chance des Spiels brachte er sein Team in Führung, nachdem er einen Fehler der Gastgeber im Aufbau nutze, um aus 17 Metern halbhoch ins lange Eck abzuschließen (17.).

Wolfsburg trat zwar mit seiner Abwehrkette, die zuletzt auch Champions-League gegen Salzburg gespielt und gewonnen hatte, an, weiter vorne musste Trainer Florian Kohfeldt aber auf mehrere Nationalspieler, unter anderem Wout Weghorst und Maximilian Arnold verzichten.

Das war den Wölfen anzumerken, aus dem Spiel heraus konnte der Bundesligist kaum Chancen kreieren. Gefährlich wurde es nur, als John Anthony Brooks nach einer Ecke knapp vorbei köpfte (21.) oder Dodi Lukebakio per Direktabnahme die Latte traf (40.).

Hansa hingegen zeigte sich trotz eher defensiver Ausrichtung spielfreudig. VfL-Keeper Pavao Pervan klärte gegen Mamba (30.), der kurz darauf nach starkem Spielzug knapp im Abseits stand. Kurz vor der Halbzeit hatte Duljevic die Chance zum Doppelpack, nachdem ein weiter Einwurf von Malone nahe der Eckfahne am kurzen Pfosten verlängert wurde, dem Bosnier aber ein paar Zentimeter fehlen, um den Ball über die Linie zu drücken.

Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch Hansa. Ridge Munsy scheiterte freizulaufend an Pervan (53.), Duljevic schob einen Schuss am langen Pfosten vorbei (57.) Streli Mamba machte es in der Folge besser und verwandelte nach Pass von Pascal Breier zum 2:0 (60.).