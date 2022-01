Testspiel von Hansa Rostock gegen Samsunspor abgesagt

Das letzte Testspiel des FC Hansa Rostock im Trainingslager im türkischen Belek ist am Sonnabend kurzfristig ausgefallen. Ursprünglich wollten die Ostseestädter auf dem Platz am Mannschaftshotel gegen Samsunspor testen. Aufgrund starker Regenfälle in den vergangenen Stunden war der Untergrund sowie weitere in der Nähe sich befindende Spielfelder gesperrt worden. Vor der Testspiel-Niederlage am Freitag gegen den Drittligisten TSV 1860 München (1:3) musste am Mittwoch schon der Vergleich gegen Waldhof Mannheim (Coronafall in Reihen des Drittligisten) abgesagt werden.

