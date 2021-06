Volle Fahrt in Richtung Europameisterschaft ! 13 Tage vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden EM trifft das DFB-Team in Innsbruck auf Dänemark. Es ist das erste von zwei Testspielen vor dem paneuropäischen Turnier. Das zweite Freundschaftsspiel findet am kommenden Montag statt - dann ist Lettland der letzte deutsche Gegner vor der EM.

Bundestrainer Joachim Löw erhofft sich von dem ersten der zwei Länderspiele in der Vorbereitung auf sein letztes Turnier als Bundestrainer wichtige Erkenntnisse und dazu ein gutes Ergebnis. Das Spiel soll für Aufbruchstimmung in Deutschland sorgen. Die Dänen sollen nach den ersten intensiven Trainingstagen in Seefeld "ein guter Gradmesser sein", wie Löws Assistent Marcus Sorg am Dienstag sagte. "Was fehlt uns noch?", laute eine der Fragen, die sich das Trainerteam nach der Partie stelle, so Sorg. Nach 926 Tagen Nationalmannschafts-Pause wird das DFB-Comeback von Mats Hummels und Thomas Müller im Testspiel gegen Dänemark erwartet.