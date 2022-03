Die deutsche Nationalmannschaft kann das WM-Jahr gegen Israel (ab 20.45 Uhr, im SPORTBUZZER-Liveticker) einem voll besetzten Stadion eröffnen. Alle 25.600 Karten für das Länderspiel am Samstag in Sinsheim konnte der DFB verkaufen. Es ist das erste Heimspiel der Nationalelf vor vollen Rängen seit dem Beginn der Corona-Pandemie 2020. Für Bundestrainer Hansi Flick ist es sozusagen ein Heimspiel. Er wohnt nur wenige Kilometer entfernt vom Stadion des Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Ich liebe diese Region. Es freut mich, dass wir im WM-Jahr in Sinsheim spielen dürfen“, sagte Flick. Er erhofft sich wertvolle Erkenntnisse auf dem Weg zum WM-Turnier Ende des Jahres in Katar.

Anzeige