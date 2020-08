Testspiele: Aufatmen in Reislingen, viele Tore in Calberlah

Alle fünf der heimischen Fußball-Landesligisten waren am Wochenende im Test-Einsatz - schließlich steht der Start in den Bezirkspokal vor der Tür. Der SSV Vorsfelde freute sich dabei über den ersten Treffer von Kevin Schulze im ersten Einsatz, der SV Reislingen/Neuhaus konnte mit dem 5:0 bei Atletico Wolfsburg derweil endlich seinen ersten Sieg in einem Vorbereitungsspiel feiern.

SSV Vorsfelde - VfL Westercelle (Sa.) 4:1 (1:0). Das Duell mit dem Lüneburger Landesligisten Westercelle ging deutlich an Vorsfelde. "Vom Spielerischen her sind wir zufrieden, die Jungs haben vieles umgesetzt, was wir in der Woche geübt haben", resümierte SSV-Co-Trainer Frank Pichatzek. Neuzugang und Ex-Profi Kevin Schulze brachte den SSV mit seinem ersten Tor im ersten Test in Front. "Die Chancenauswertung ist ein bisschen zu bemängeln, es hätten drei, vier Tore mehr sein können", so Pichatzek, der von seinem Team aber auch positiv überrascht war: "Wir haben von Dienstag bis Freitag intensiv trainiert, aber die Physis war trotzdem gut. Das haben die Jungs richtig gut durchgezogen." Tore: 1:0 (29.) Schulze, 2:0 (46.) Bammel, 2:1 (48.) Boie, 3:1 (58.) Jedli, 4:1 (80.) Flaschel.

Test: Vorsfelde gegen Westercelle 4:1 Szenen vom Freundschaftsspiel zwischen Vorsfelde und Westercelle (4:1). © Boris Baschin

SSV Kästorf - MTV Hondelage 2:0 (1:0). Kästorf hatte Bezirksligist Hondelage im Griff, "wir haben nicht viel zugelassen", resümierte SSV-Coach Sajmir Zaimi, der im Juli von MTV nach Kästorf gewechselt war. "Nur die Chancenverwertung war nicht so gut. Die Konzentration und die Entschlossenheit, die Dinger reinzumachen, haben gefehlt." Eine Woche vorm Bezirkspokal-Start ist das für Zaimi aber kein Grund zur Beunruhigung: "Die Jungs haben sich ja reingehängt und Chancen erspielt. Wenn sie das nicht getan hätten, wäre es etwas anderes - so bin ich aber zuversichtlich." Tore: 1:0 (55.) Brakowski (Foulelfmeter), 2:0 (72.) Hajdaraj.

Atletico Wolfsburg - SV Reislingen/Neuhaus 0:5 (0:2). Obwohl sich Reislingen zunächst schwertat, feierte der SV letztlich einen deutlichen Erfolg - den ersten der Vorbereitung. "In der ersten Hälfte hat man mal was von den Spielzügen, die wir trainiert haben, gesehen, aber wir haben etwas zu kompliziert gespielt, weil Atletico tief stand", analysierte Reislingens Coach Tahar Gritli. "Nach der Pause und ein paar Wechseln war das besser. Offensiv waren wir ganz gut, obwohl man dem einen oder anderen angemerkt hat, dass wir seit Donnerstag durchgängig trainiert haben, Samstag sogar zweimal." Tore: 0:1 (20.) Friedrich, 0:2 (21.) Jenkner, 0:3 (67.) Millemaci, 0:4 (87.) Mora-Perez, 0:5 (90.) Cichy.

Testspiel: Atletico Wolfsburg - SV Reislingen/Neuhaus 0:5 Szenen vom Testspiel zwischen Atletico Wolfsburg und dem SV Reislingen/Neuhaus (0:5). © Boris Baschin

MTV Isenbüttel - SV Groß Oesingen 2:2 (0:1). Am Freitag hatte Isenbüttel ein intensives Spiel gegen Bezirksligist SV Barnstorf mit 3:0 gewonnen - und das machte sich bemerkbar. "Bei uns waren keine Körner mehr vorhanden - und vielleicht war es gegen ein Kreisliga-Team auch ein bisschen Kopfsache", so Co-Trainer Markus Metz. "Körperlich waren wir jedenfalls am Limit. Nach einem Rückstand muss man sich erstmal wieder aufbauen." Das fiel Isenbüttel schwer, nach der Pause konnte das Team die Partie zwar drehen, fing sich aber kurz vor Schluss den erneuten Ausgleich. "Das ist die Vorbereitung", so Metz. "Da reißt niemand den Spielern den Kopf ab. Oesingen ist eine robuste Truppe." Tore: 0:1 (33.) Litau, 1:1 (63.) Bartsch, 2:1 (68.) Amin, 2:2 (87.) N. Müller.

Testspiel MTV Isenbüttel - SV Groß Oesingen 2:2 Szenen vom Test zwischen Isenbüttel und Groß Oesingen (2:2). © Lea Rebuschat