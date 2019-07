Die wichtigsten Testspiele am 19. Juli: RB Leipzig und BVB im Einsatz

Die Bundesliga-Saison 2019/20 steht vor der Tür und die 18 Erstligisten bereiten sich fleißig auf das deutsche Fußball-Oberhaus vor. Auch am 19. Juli steigen zahlreiche Testspiele, in denen die Bundesligisten ihre Kader erproben. Borussia Dortmund trifft in den USA auf Ex-Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Außerdem bestreiten RB Leipzig und Schalke 04 Testspiele gegen namhafte Gegner.