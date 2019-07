Die wichtigsten Testspiele am 17. Juli: FC Bayern und BVB im Einsatz

Die Bundesliga-Saison 2019/20 steht vor der Tür und die 18 Erstligisten bereiten sich fleißig auf das deutsche Fußball-Oberhaus vor. Auch am 17. Juli steigen zahlreiche Testspiele, in denen die Bundesligisten und Zweitligisten ihre Kader erproben. Unter anderem eröffnen der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihre USA-Reisen.