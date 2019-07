Die wichtigsten Testspiele am 20. Juli: HSV im Einsatz - Nachtschicht für Bayern-Fans

Die Bundesliga-Saison 2019/20 steht vor der Tür und die 18 Erstligisten bereiten sich fleißig auf das deutsche Fußball-Oberhaus vor. Auch am 20. Juli steigen zahlreiche Testspiele, in denen die Bundesligisten ihre Kader erproben. Für viele Zweitligisten steigt zudem die Generalprobe vor dem Saisonstart am 26. Juli zwischen den Absteigern VfB Stuttgart und Hannover 96.

FC Bayern trifft auf Real Madrid

In den USA bekommt es der FC Bayern in der Nacht zum Sonntag mit einem prominenten Gegner zu tun. Der deutsche Rekordmeister trifft im Rahmen des International Champions Cups auf das Starensemble von Real Madrid. Der HSV, Nürnberg und Hannover proben vor dem Start in die 2. Bundesliga ein letztes Mal Abläufe und Mechanismen. Werder Bremen und der 1. FC Köln bestreiten am Samstag ein Blitzturnier mit je 30 Minuten pro Halbzeit.