Testspiele: BVB gegen den MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam live im TV und Online-Stream sehen

Borussia Dortmund bereitet sich weiter akribisch auf die neue Spielzeit vor. Beim "Cup der Traditionen" testet der Vizemeister der abgelaufenen Bundesliga-Saison nun sogar im Doppelpack. In Duisburg trifft die Mannschaft von Trainer Lucien Favre zunächst auf Gastgeber MSV Duisburg (15.30 Uhr) und anschließend auf Feyenoord Rotterdam (16.45 Uhr). Beide Partien finden im verkürzten Modus über 2x 30 Minuten statt. Gerade das Duell mit den Duisburgern ist für den BVB besonders. Denn in der ersten Runde des DFB-Pokals am 14. September treffen die Dortmunder in ihrem ersten Pflichtspiel ebenfalls auf den MSV.