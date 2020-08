Testspiele: BVB gegen den SC Paderborn und den VfL Bochum live im TV und Online-Stream sehen

So langsam wird es ernst: Der BVB geht in den Schlussspurt der Saisonvorbereitung. Am Freitag feiert die Borussia ihre digitale Saisoneröffnung und testet dabei gleich doppelt. Die Gegner: Der SC Paderborn (15.30 Uhr) und der VfL Bochum (18 Uhr), bei dem zuletzt ein Corona-Fall für Aufsehen sorgte. Das Testspiel gegen den Vizemeister der Bundesliga ist jedoch nicht gefährdet. Im Trainingslager in Bad Ragaz hatte sich das Team von Lucien Favre bereits in guter Frühform gezeigt und gegen den SCR Altach (6:0) und Austria Wien (11:2) jeweils deutliche Erfolge eingefahren. Dabei hatten besonders Neuzugang Jude Bellingham und Angreifer Erling Haaland geglänzt.