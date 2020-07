"Noch Sand im Getriebe": 96 II unterliegt Arminia, HSC testet erfolgreich in Heeßel

Ohne Wettkampf geht es auch im Fußball nicht, da können die Rahmenbedingungen noch so schwierig sein. Die Regionalligisten sind in die Testspielwochen eingestiegen – in der Hoffnung, dass es im September wieder losgehen kann.

Ein 0:1 im ersten Test über dreimal 25 Minuten kassierte Hannover 96 II im Stadtderby gegen den SV Arminia – dabei steigt der Oberligist erst am 31. Juli in die Vorbereitung ein. Luc Fender, Neuzugang von den A-Junioren des TSV Havelse, nutzte einen Patzer zum Tor des Abends. „Das war ein starker Auftakt von uns, wenn man bedenkt, dass 96 schon zwei Wochen im Training ist und wir erst angefangen haben“, sagte Frank Willig, Vorstand der Blauen.