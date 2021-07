Internationale Top-Testspiele: Diese Kracher mit Real Madrid, Inter Mailand und Co. stehen noch an

Nach der EM und der Copa America ist vor der neuen Saison. In wenigen Wochen rollt in Europas Top-Ligen bereits wieder der Ball, die neue Spielzeit geht los. Und bei den meisten Vereinen laufen die Vorbereitungen bereits wieder auf Hochtouren. Klar, dass der eine oder andere Top-Klub auch in diesem Sommer wieder einen anderen großen Gegner zum Testspiel bittet – wenn sich die ganz großen Partien, mit denen sich die fußballfreie Zeit überbrücken lässt, in diesem Sommer auch in Grenzen halten. Anzeige In vergangenen Jahren nutzten viele Klubs die Sommer-Pause noch für Marketing-Reisen in die USA oder nach Asien. Im Rahmen dieser Tourneen kam es auch immer zu Testspielen, die so auch in der K.o.-Phase der Champions League Millionen Zuschauer vor die Fernseher bewegen. Wegen der kurzen Vorbereitung durch EM und Copa America und die Corona-Pandemie verzichten viele Klubs in diesem Jahr allerdings auf solche Reisen. Einige – etwa der FC Bayern – fahren nicht einmal in ein Trainingslager.

Real gegen Milan, Tottenham gegen Arsenal

Dennoch stehen auch in diesem Sommer wieder einige Testspiele zwischen namhaften europäischen Top-Klubs an. So bekommen Fans von Tottenham Hotspur und FC Arsenal etwa ein North-London-Derby in der Vorbereitung zu sehen. Die Anhänger der Glasgow Rangers können endlich wieder ein Spiel ihrer Mannschaft gegen Real Madrid verfolgen. Und die Fans der Königlichen kommen zusätzlich sogar noch in den Genuss eines Test-Kicks gegen die AC Mailand. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die besten internationalen Freundschaftsspiele des Sommers.

Die Top-Freundschaftsspiele im Überblick:

22. Juli : Benfica Lissabon – OSC Lille (21 Uhr)

: Benfica Lissabon – OSC Lille (21 Uhr) 25. Juli: Glasgow Rangers – Real Madrid (19 Uhr)

Glasgow Rangers – Real Madrid (19 Uhr) 25. Juli: FC Arsenal – Inter Mailand (22 Uhr)

FC Arsenal – Inter Mailand (22 Uhr) 31. Juli: Manchester City – ES Troyes (21 Uhr)

Manchester City – ES Troyes (21 Uhr) 1. August: FC Arsenal – FC Chelsea (16 Uhr)

FC Arsenal – FC Chelsea (16 Uhr) 4. August: Ajax Amsterdam – Leeds United (20.15 Uhr, LIVENow.com)

Ajax Amsterdam – Leeds United (20.15 Uhr, LIVENow.com) 4. August: FC Chelsea – Tottenham Hotspur (20.45 Uhr)

FC Chelsea – Tottenham Hotspur (20.45 Uhr) 7. August: Manchester United – FC Everton (13.45 Uhr)

Manchester United – FC Everton (13.45 Uhr) 8. August: Tottenham Hotspur – FC Arsenal (15 Uhr)

Tottenham Hotspur – FC Arsenal (15 Uhr) 8. August: Real Madrid – AC Mailand (18.30 Uhr, Sport1)