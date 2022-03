Testspiele kompakt: Spanien feiert fulminanten Heimerfolg - Italien schlägt die Türkei nach WM-Aus

Spanien - Island 5:0 (2:0) Spanien hat sich souverän mit 5:0 (2:0) gegen Island durchgesetzt und sich für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) warmgeschossen. Der EM-Halbfinalist gewann dank der Treffer von Alvaro Morata (36./39./Foulelfmeter), Yeremi Pino (47.) und Pablo Sarabia (61./72.) locker gegen die überforderten Isländer, die die Qualifikation für das Turnier in der deutschen Quali-Gruppe klar verpasst hatten. Anzeige

England - Elfenbeinküste 3:0 (2:0) Mit BVB-Star Jude Bellingham in der Startformation hat England gegen die Elfenbeinküste im Wembley-Stadion klar mit 3:0 (2:0) gewonnen. Die für die WM qualifizierte Mannschaft von Gareth Southgate stellte die Weichen früh auf Sieg. Ollie Watkins erzielte nach einer halben Stunde nach starker Vorlage von Raheem Sterling das 1:0. In der 40. Minute durfte der ehemalige Tottenham-Rechtsverteidiger Serge Aurier nach seiner zweiten gelben Karte frühzeitig duschen gehen und brachte die Elfenbeinküste so in Unterzahl. In Überzahl erhöhte Sterling quasi mit dem Pausenpfiff auf 2:0 (45.). Den Schlusspunkt einer ereignisarmen zweiten Hälfte setzte Tyrone Mings mit einem Kopfballtreffer zum 3:0 (90.+3) nach einer Ecke von Phil Foden.

Türkei - Italien 2:3 (1:2) Europameister Italien hat sich den WM-Frust in der Türkei nicht anmerken lassen und gegen die Mannschaft des deutschen Trainers Stefan Kuntz in Konya mit 3:2 (2:1) gewonnen. In der Partie zweier Mannschaften, die beide in den WM-Playoffs im Halbfinale ausgeschieden waren (Italien gegen Nordmazedonien, die Türkei gegen Portugal) erwischten Kuntz und seine Türken den besseren Start und gingen durch Cengiz Ünder (4.) in Führung. Der Europameister drehte die Partie durch Treffer von Bryan Cristante (35.) und Giacomo Raspadori (39./69.). Der Anschluss für die Türkei durch Serdar Dursun (83.) kam zu spät. Ein wichtiges Debüt gab es in der zweiten Halbzeit: Der Kölner Salih Özcan wurde in der 62. Minute von Kuntz eingewechselt und gab sein Debüt für die türkische Auswahl. Im Sommer 2021 wurde Özcan noch mit der deutschen U21 Europameister, entschied sich jedoch kürzlich für eine Karriere in der türkischen Nationalmannschaft. Özcan wurde nach dem WM-Aus unter der Woche nachnominiert.

Belgien - Burkina Faso 3:0 (2:0) Die FIFA-Weltranglistenerste Belgien ist seiner Favoritenrolle gegen Burkina Faso über die komplette Spielzeit gerecht geworden und hat in Anderlecht verdient gegen die Afrikaner mit 3:0 (2:0) gewonnen.. Bereits nach einer knappen Viertelstunde verwandelte Hans Vanaken eine Flanke von Leandro Trossard per Kopf zur Führung und machte die Kräfteverhältnisse so deutlich (16.). Zwei Minuten später traf Leandro Trossard dann per Abstauber selbst (18.). Eine Viertelstunde vor dem Ende holte Trossard sich dann den dritten Scorer-Punkt und bereitet ein Kopfballtor von Crystal-Palace-Stürmer Christian Benteke zum 3:0-Endstand (75.) gegen ein über 90 Minuten chancenloses Burkina Faso, das sich im Gegensatz zu Belgien nicht für die WM qualifiziert hatte, vor.