Testspiele kompakt: Eriksen trifft gegen DFB-Gegner Niederlande - Olmo wendet Spanien-Blamage ab

Der kommende DFB-Gegner Niederlande hat sich am Samstagabend für das Testspiel gegen die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ARD) warmgeschossen. In Amsterdam gewann die Auswahl von Bondcoach Louis van Gaal, der unter der Woche noch an Corona erkrankt war, gegen den EM-Halbfinalisten mit 4:2 (3:1). Steven Bergwijn (16. und 71 Minute), Nathan Ake (29.) und Memphis Depay (37., Foulelfmeter) trafen für Oranje, das wie Dänemark zu den WM-Teilnehmern aus Europa gehört.

Spanien - Albanien 2:1 (0:0)

Dani Olmo von RB Leipzig hat der spanischen Nationalmannschaft einen schmeichelhaften Testspiel-Sieg gegen Albanien beschert. Der eingewechselte Offensivspieler traf in Barcelona gegen den Underdog sehenswert per Schuss in den Winkel (90.+1) und rettete den Weltmeister von 2010 vor einer Blamage. Den Führungstreffer von Barca-Star Ferran Torres (75.) glich kurz zuvor Myrto Uzuni (85.) überraschend aus. Die für die WM qualifizierten Spanier um Nationaltrainer Luis Enrique taten sich vor allem in der Offensive ungewohnt schwer und müssen vor Tunierstart im November noch an einigen Stellschrauben drehen.