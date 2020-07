29 Kicker und ein Schiedsrichter: Das sind die NFV-Rahmenbedingungen für Testspiele

In der zuvor gelten Verordnung war im entsprechenden Sportparagrafen noch von "festen Kleingruppen" bis zu 30 Personen die Rede. Ab dem 13. Juli ist die Sportausübung möglich, wenn sie "in Gruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt und die Kontaktdaten der Sportler dokumentiert werden".

So sehen die Abschlusstabellen für die Mannschaften aus der Region Hannover nach Anwendung des Quotienten aus

So weit, so schlecht. Nicht nur für die Fußballer blieben Fragen offen: Wie oft darf gewechselt werden? Zählen der Schiedsrichter, dessen Assistenten, der Trainer, die Betreuer und die Auswechselspieler zu den sporttreibenden Personen?

Nach Rücksprache mit dem für den Sport zuständigen Innenministerium hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) seine Vereine am Montagabend über die Rahmenbedingungen für Testspiele informiert.

29 Kicker und ein Schiedsrichter

Viele hatten im Vorfeld darüber spekuliert, dass sich ja nur maximal 25 Personen auf dem Feld befinden und man daher so oft wechseln könnte, wie man will. Dem ist nicht so. Der NFV stellt klar: 29 Kicker und ein Schiedsrichter sind zulässig - inklusive der Ersatzspieler. Die Kontaktdaten der 30 Gruppenteilnehmer müssen erfasst werden.