Testspiele: Reislingen/Neuhaus verliert erneut, Isenbüttel spielt zweimal in zwei Tagen

MTV Isenbüttel - SV Leiferde 2:0 (1:0). Schon einen Tag nach dem 3:3 gegen den VfL Knesebeck (Kreisliga A) stand Isenbüttel wieder auf dem Platz - diesmal war der SV Leiferde (Kreisliga B) zu Besuch. "Wir haben uns erst schwergetan, wurden zum Ende aber auf jeder Position besser", resümierte MTV-Coach Rouven Lütke. "Leiferde ist eine richtig gute Kreisliga-Truppe, deswegen war es schwer, ein klares Ergebnis zu erzielen." Der 2:0-Erfolg gehe "schon in Ordnung, ist aber nicht so wichtig. Die Belastung mit dem Freitagsspiel war hart", fand Lütke, der kurzfristig Verstärkung bekommen hat: Deniz Gökkus kommt von Bezirksligist TuS Neudorf-Platendorf, trifft beim MTV auf Bruder Emre und seinen Cousin Ömer Gökkus.

SV Gifhorn - SSV Kästorf 2:3 (2:1). "Es war eine solide Partie von allen, die da waren", fand Kästorfs Coach Sajmir Zaimi. Kurzfristig hatte der SSV einige Absagen hinnehmen müssen, reiste also nur mit 13 Feldspielern an. "In der ersten Halbzeit haben wir gut den Ball laufen lassen, aber der finale Pass und die Tore haben gefehlt", so Zaimi. Zwar brachte Neuzugang Jannes Drangmeister die Gäste in Führung, bis zur Pause drehte Bezirksligist SVG die Partie aber - "Gifhorn hat zwei Unachtsamkeiten von uns genutzt", berichtete Zaimi. "Dabei hatten wir das Spiel eigentlich im Griff." Im zweiten Durchgang drehte Kästorf die Partie dann wieder durch Tore von Albert Hajdaraj und erneut Drangmeister. "Die letzte halbe Stunde waren wir gut dabei", so Zaimi. "Die Tore haben wir mit guten Kombinationen herausgespielt."

Tore: 0:1 (12.) Drangmeister, 1:1 (32.), 2:1 (36.), 2:2 (72.) Hajdaraj, 2:3 (83.) Drangmeister.