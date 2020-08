Testspiele: Reislingen verliert auch in Barnstorf, Doppel-Sieg für Calberlah

Nur noch gut zwei Wochen ist es hin, ehe mit den Bezirkspokal-Partien die ersten Pflichtspiele der neuen Fußball-Saison anstehen - für die heimischen Landesligisten standen also wieder Testspiele auf dem Plan: Während der SSV Vorsfelde bereits am Freitag gekickt hatte (2:1 gegen den TSV Vordorf), nutzten die übrigen Teams den Samstag und den Sonntag - der SV Calberlah sogar doppelt. Bitter für den SV Reislingen/Neuhaus: Das Team verliert auch sein viertes Vorbereitungsspiel.

SSV Kästorf - FT Braunschweig (Sa.) 0:4 (0:0). Deutlich wurde es erst in der zweiten Hälfte. Aber: "Wir waren nicht vier Tore schlechter", urteilte SSV-Coach Sajmir Zaimi. "Es war eine sehr gute erste Halbzeit, wir waren auf Augenhöhe und beide haben ein gutes Tempo gezeigt." Das verkraftete Oberligist FT aber besser als Kästorf - "in der zweiten Hälfte war die Kraft nicht mehr da, Braunschweig ist in der Breite besser aufgestellt", so Zaimi. "Nach dem ersten Gegentor hat man gemerkt, dass die Turner 20 Mann dabei hatten und frische Leute einwechseln konnten." Trotzdem: "Wir haben drei, vier hundertprozentige Torchancen liegen lassen. Das Ergebnis war ein, zwei Tore zu hoch, ist aber letztlich gar nicht so wichtig", fand Zaimi. "Es war ein ordentlicher Test, mit der Leistung bin ich zufrieden."

SV Calberlah - VfL Wahrenholz (Sa.) 2:1 (0:0). Tore gab's trotz Calberlahs gutem Start gegen Bezirksligist Wahrenholz erst spät. "Die ersten 30 Minuten haben wir richtig guten Fußball gespielt, aber das Spiel in die Spitze hat ein bisschen gefehlt", so SVC-Trainer Stefan Timpe. Durch zwei Treffer von Sebastian Wagner-Reyes gewann Calberlah letztlich. Tore: 1:0 (73.) Wagner-Reyes, 1:1 (79.) Soika, 2:1 (90.) Wagner-Reyes (Foulelfmeter). SV Meinersen - SV Calberlah 1:4 (0:3). Wie schon am Vortag zeigte Calberlah eine starke erste Hälfte, "dann war es eine Mischung aus Kraft und Konzentration, die uns verlassen hat", resümierte Timpe. "Bei der Belastung war das aber kein Wunder, wir haben in acht Tagen vier Spiele und zwei Trainingseinheiten absolviert. Das war auch so gewollt", so der Coach. Nur im Duell mit Oberligist Lupo/Martini Wolfsburg (1:6) hatte Calberlah dabei das Nachsehen, der Sieg gegen Kreisligist Meinersen war der dritte der dicht getakteten Vorbereitungsphase. "Mit der Woche können wir zufrieden sein", freut sich Timpe. "Die kommende Woche werden wir nutzen, um mal tief durchzuatmen, ein bisschen runterzufahren und an unserem Offensivspiel zu arbeiten." Tore: 0:1 (16.) Brodöhl, 0:2 (18.) J. Ahrens (Foulelfmeter), 0:3 (31.) von Spiczak-Brzezinski, 1:3 (63.) Feldmann, 1:4 (87.) Brodöhl.

SV Barnstorf - SV Reislingen/Neuhaus 3:2 (1:1). "Für unsere Verhältnisse war das zu wenig", resümierte Reislingens Coach Tahar Gritli, dessen Team bislang jedes seiner vier Testspiele verloren hat. Bezirksliga-Aufsteiger Barnstorf bot Paroli, "war in der ersten Halbzeit klar besser. Da haben wir wirklich enttäuscht", so Gritli. Nachdem der Coach für den zweiten Durchgang umgestellt hatte, lief's besser - ärgerlich aber: Zur Pause musste Keeper Luca Lettau raus, er wurde zuvor unglücklich an der Schulter getroffen. In der zweiten Halbzeit übernahm Barnstorf die Führung, siegte letztlich. "Wir haben vier, fünf Chancen liegen gelassen", so Gritli. Am kommenden Wochenende gibt's ein Kurztrainingslager am Bötzel, zum Abschluss ein Test bei Atletico Wolfsburg am Sonntag. Tore: 0:1 (22.) Millemaci, 1:1 (44.) Schade, 2:1 (48.) Schade, 3:1 (64.) Conen (Eigentor), 3:2 (78.) Friedrich.

