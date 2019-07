Das sind die Testspielgegner von Hannover 96 im Trainingslager 

Bereits zwei Tests in den ersten Tagen

Die erste Trainingseinheit hat Slomka für Freitag angesetzt, am Donnerstag soll weder vor dem Abflug noch nach der Ankunft trainiert werden. "Die Trainingseinheiten waren intensiv, die Jungs müssen sich auch mal erholen", so der Trainer. Dafür geht es bereits am Samstag (6.7.) in den ersten Test: Hannover 96 spielt um 18 Uhr gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg. Bereits einen Tag später soll der FK Rostow aus der ersten russischen Liga folgen (17 Uhr).