Testspielplan der Recken steht: Wiedersehen mit Kastening und Häfner zum Auftakt

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben ihre Testspiele der Vorbereitung terminiert. Bis zum geplanten Ligastart Anfang Oktober stehen fünf einzelne Spiele sowie ein Turnier mit drei weiteren Teams an. Auftakt ist am 27. August in Kassel gegen Melsungen.

Es folgt der erste Heimtest am 30. August in der Swiss-Life-Hall gegen Zweitligist Hamburg. „Aufgrund der hohen Anforderungen durch die Hygienekonzepte und der regelmäßigen Corona-Tests können wir uns nur mit Profimannschaften messen. Und die Spiele in der Region Hannover fallen leider aus“, erklärt Sportchef Sven-Sören Chris­to­pher­sen. „Aus sportlicher Sicht haben die Gegner aber einen hohen Wert und werden uns Aufschlüsse über unseren Leistungsstand geben.“