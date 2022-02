Erster Testtag der Formel 1: Lando Norris rast im McLaren zur Bestzeit – Enttäuschung bei Mick Schumacher

Mick Schumacher hat einen enttäuschenden ersten Formel-1-Testtag in Barcelona erlebt. Ein beschädigter Unterboden am Haas zwang den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Mittwoch lange zum Zuschauen in der Garage. Der 22-Jährige drehte am Nachmittag nur 23 Runden und fuhr die zwölftschnellste Zeit. Ein Kühlleck hatte zuvor schon Schumachers russischen Stallrivalen Nikita Masepin lange gebremst. Die erste Tagesbestzeit in den nach einer Regelreform komplett neuen Autos legte der Engländer Lando Norris im McLaren hin (1:19,568 Minuten).

