Mit Teuchert und Diemers: 96-Trainer Dabrowski zeigt seine Mannschaft der Zukunft

Bremen ist nicht Rostock – das ist für 96 insofern ein kleines Problem, als dass der morgige Testgegner Werder anders spielt als der erste Ligagegner heute in einer Woche. „Werder presst höher“, weiß 96-Trainer Christoph Dabrowski „Rostock wird uns spielen lassen.“ An der Personalauswahl für die beiden Begegnungen dürfte das allerdings nicht viel ändern. Die Mannschaft, die morgen in der ersten von zwei Stunden spielt, dürfte nahezu identisch sein mit der, die Dabrowski für seine Mannschaft der Zukunft hält. Der Coach schätzt ja klare Verhältnisse. „Ich mache keinen Hokuspokus“, sagt er – und meint, dass in der brisanten sportlichen Lage keine Zeit für Experimente bleibt. Anzeige Es gibt ja nur diese eine Gelegenheit, um sich unter Wettkampfbedingungen einzuspielen. Das Schema unten zeigt die neue Elf, die bis auf Linton Maina wohl auch gegen Werder beginnen wird. Sebastian Stolze wird den grippekranken Maina morgen ersetzen.

Die Zukunftself von Hannover 96 ©

Besonders wichtig ist der Test für die 96-Einsteiger der Woche. Cedric Teuchert spielt nach eineinhalb Jahren wieder für 96, Mark Diemers erstmals. „Beide werden 45 bis 60 Minuten zum Einsatz kommen“, bestätigt Dabrowski. „Beide sind sehr gut dabei, man sieht im Training ihre Qualitäten.“ Den Holländer Diemers sieht der Coach „als intelligenten Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive“. Er könne „das Spiel an sich reißen und verlagern, Bälle in die Tiefe spielen und Lösungen unter Gegnerdruck finden“. So ein Klassemann hat sicher einen Stammplatz. Dabrowski will dafür sorgen, „dass Mark nicht nur Defensivaufgaben übernimmt, sondern das Spiel auch ordnet“. Diemers passt ins Team Überhaupt sei der 28-Jährige „total offen und kein Fremdkörper, er flachst schon in der Kabine“, vor allem mit Spielern wie Niklas Hult und Sei Muroya, die auch überwiegend Englisch sprechen. Teuchert wird auch seinen Platz sicher haben, „er braucht keine Eingewöhnungszeit“, lobt der Coach. Dass Maximilian Beier als einzige Spitze die Nase vorn hat, liegt nicht nur an den Erkrankungen von Lukas Hinterseer und Hendrik Weydandt. Die beiden hatten mehr als genug Einsatzchancen, die sie nicht genutzt haben – da ist Zeit für etwas Neues mit Beier.