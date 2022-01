Teuchert trifft zum Einstand: Testspiel zwischen 96 und Werder Bremen endet 2:2

Am Ende stand es 2:2, aber dieses Ergebnis war nicht das entscheidende beim XXL-Test von 96 gegen Werder in der Eilenriede. Wichtiger war, dass es 2:2 schon nach 60 Minuten hieß.

Guter Einstand für die Neuzugänge

Bis dahin hatte 96 nämlich mit der Mannschaft gespielt, die vermutlich auch am kommenden Freitag in Rostock wieder in die 2. Liga startet. Und zwar mit den beiden Neuen Mark Dieters und Cedric Teuchert, die beide einen guten Einstand hatten.