Teuer bezahlter Dynamo-Sieg in Rostock: Knipping droht langer Ausfall

Rostock. Kopfschüttelnd verließ Tim Knipping am Samstagabend das Spielfeld im Rostocker Ostseestadion und humpelte in Richtung Kabinentrakt. Wenige Minuten zuvor passierte in einem hart umkämpften Ost-Duell die Szene, die Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden für eine längere Zeit in dieser Saison beschäftigen könnte. „Wir wissen noch nicht genau, was mit Tim ist. Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres“, sagte Trainer Alexander Schmidt auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft beim FC Hansa, mit dem Platz zwei gefestigt wurde. Anzeige

Doch der Wunsch des 52-Jährigen wird sich – zumindest mit Blick auf die Bilder der Aktion, in der sich Knipping verletzte – wohl kaum erfüllen. Schon früh während des Spiels blieb der Innenverteidiger bei einer Abwehraktion im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie. „Ich mache einen langen Schritt, um den Schuss zu blocken. Nachdem ich den Ball geblockt habe, bleibe ich im Rasen hängen und überstreckte mit meinem Körper erst nach innen und dann wieder nach außen“, beschrieb der 28-Jährige die Situation selbst.

Tim #Knipping hat sich eine Verletzung am rechten Knie zugezogen. Das Gelenk ist unmittelbar nach seiner Auswechslung in der 16. Minute angeschwollen. Weitere Untersuchungen folgen im Krankenhaus. Gute Besserung, "Knipser"! ✊ #FCHSGD #sgd1953 pic.twitter.com/jtxYgOcT8b — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 21. August 2021

Es spricht für die Mentalität von Dynamos Vizekapitän, dass er zunächst weiterspielen wollte und sich noch direkt nach seiner Auswechslung darüber beschwerte. Doch nur wenige Minuten später ging nichts mehr. Das lädierte Knie schwoll schnell an und konnte nicht mehr unter Spannung gesetzt werden. Eine MRT-Untersuchung am Sonntag in Dresden soll Auskunft über die Schwere der Verletzung geben. Es droht eine lange Pause.

Ausfall kompensieren

Dynamo kompensierte den frühen Ausfall von Knipping wie so oft zuvor mit Leidenschaft, ließ sich nach der Blitzführung durch Heinz Mörschel (1.) auch nicht von Streli Mambas Ausgleich (43.) vom Kurs abbringen. Auch, weil Schmidt mit seinen Wechselspielern neue Qualität auf den Platz brachte. Die Offensivspieler Panagiotis Vlachodimos und Philipp Hosiner bekam Hansa nicht in den Griff, sie waren direkt (Vlachodimos/62.) und indirekt (Hosiner vor dem 3:1 durch Julius Kade/70.) an der Entscheidung beteiligt.

70' JAAAAA! Das nächste TOOOOOOOOOR für die SGD! Kade netzt nach einem Abpraller gefühlvoll mit der Seite ein. #FCHSGD 1:3 #sgd1953 pic.twitter.com/GhFYe3iux3 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 21. August 2021

Auch Sebastian Mai, Dynamos eigentlicher Kapitän, war als Knipping-Ersatz eine Bank. Er brennt nach seiner Verletzungspause auf Einsatzzeit. Der 26-Jährige braucht noch Wettkampfpraxis. Lediglich zwölf Minuten stand der gebürtige Dresdner vor seiner Einwechslung am Samstag auf dem Feld.

Sein Trainer macht sich aber keine Sorgen. „Wir sind gut besetzt“, sagte der 52-Jährige und ergänzte: „Ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der reingekommen ist und nicht performt hat. Das ist jede Woche ein Luxusproblem“. Fast schon vorausschauend hat Dynamo mit Michael Sollbauer, Michael Akoto und Antonis Aidonis vor der Saison drei weitere Innenverteidiger verpflichtet. Zudem stehen mit Kevin Ehlers und Robin Becker zwei weitere Abwehrspieler im Kader. Beide brauchen aber nach längerer Verletzungspause noch Zeit.