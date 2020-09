Teuer bezahlter Test: TSV Pattensen gewinnt gegen Enzen und verliert drei Spieler

„Fabian Hoheisel und Nico Liedtke mussten mit Muskelverletzungen am Oberschenkel runter. Einen geprellten Knöchel hat Nico Westphal davongetragen, vielleicht hat er auch noch was an den Bändern“, sagte der Trainer. Schon nach dem 7:0 am Donnerstag gegen den MTV Rehren A/R wurde ein Bänderanriss bei Til Buchmann diagnostiziert. „Das ist sehr ärgerlich. Wir sind eigentlich verletzungsfrei durch die ganze Vorbereitung gekommen, und bei den letzten beiden Spielen hagelt es jetzt Hiobsbotschaften“, sagte Zacharias. Da beim Saisonauftakt in Hemmingen auch Simon Hinske urlaubsbedingt fehlen wird, dürften die Youngster Nils-Ole Heuermann und Leonard Klahr eine noch größere Rolle spielen als ohnehin schon geplant.

Von den Verletzungen abgesehen war es gegen die Enzer ein gelungener Nachmittag. Der TSV kontrollierte die Partie, stand defensiv gut und erspielte sich viele hochkarätige Chancen, die in der Schlussviertelstunde von Liedtke (78. Minute), Darius Marotzke (80.) und Hinske (85.) in Zählbares umgewandelt wurden. „Die letzten beiden Tests haben wir jeweils gegen Bezirksligisten insgesamt mit 10:0 gewonnen“, sagte Zacharias. Eigentlich könnte alles so schön sein in Pattensen – wenn nur die bitteren Ausfälle nicht wären.

Geric senior hat tief gestapelt

Im Hause Geric ist vor dem Wochenende viel gestichelt worden – natürlich nur im Spaß. Josip Geric, Spieler des Landesliga-Aufsteigers TSV Stelingen, hatte ein Tor für den Test gegen die Mannschaft seines Vaters Mario Geric, den Neu-Bezirksligisten SV Ihme-Roloven, angekündigt. Und natürlich würden die klassenhöheren Garbsener gewinnen, sagte der Sohnemann.

In der Winterpause standen sich die beiden Teams bereits gegenüber, da siegten die Ihmer mit 2:1, jedoch hatte der TSV damals einen Feldspieler im Tor stehen. „Mit einem richtigen Torwart bei uns sieht das ganz anders aus“, hatte Josip seinem Vater Mario prophezeit. „Ja, ja, wir hauen euch drei Stück rein“, entgegnete der Trainer von Ihme-Roloven. Am Ende gewann seine Mannschaft mit 4:3 (2:1). „Sogar vier Tore, aber das macht ja nichts“, sagte das Familienoberhaupt in einem zufrieden-triumphalen Tonfall.