Lucas Hernández, Toni Kroos & Co. - Die teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte

In der Bundesliga wurden schon einige Transfers getätigt, die es in sich hatten! Am Mittwoch machte der FC Bayern den teuersten Einkauf in der Vereinsgeschichte perfekt. Lucas Hernández kommt für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München - doch damit ist er noch lange nicht der teuerste Wechsel in der Historie der Bundesliga. Der SPORTBUZZER zeigt Euch, welcher seiner Landsmänner für eine noch höhere Ablösesumme wechselte - kickt Euch durch die folgende Galerie!