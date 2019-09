Griezmann, Hazard und Co. - Das sind die teuersten Sommer-Transfers der Saison 2019/20

In nahezu allen Ligen weltweit ist das Transferfenster ab heute geschlossen. Allein die Klubs der fünf Top-Ligen Europas - Premier League (England), Priméra Division (Spanien), Serie A (Italien), Bundesliga (Deutschland) und Ligue 1 (Frankreich) - investierten fast 5,5 Milliarden Euro in neue Spieler. Während die Vereine insgesamt mehr Geld in die Hand nahmen als je zuvor, wurden einzelne Rekorde nicht geknackt. Weder die Höchstmarken für Ausgaben einer Liga (Premier League, 2,18 Mrd. Euro, 2017/18) noch für einen Spieler (Neymar, 222 Millionen Euro, 2017/18) wurden übertroffen.