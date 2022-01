Teuerster Winter-Transfer: Das ist Juventus-Neuzugang Dušan Vlahović

17 Tore in 21 Serie-A-Spielen, dazu drei Treffer in drei Coppa-Italia-Partien - mit dieser Statistik sorgt Dušan Vlahović in ganz Europa für Aufsehen. Der 22-Jährige war der vielleicht begehrteste Spieler der am 31. Januar endenden Wechselperiode. Juventus Turin entschied das Rennen um die Verpflichtung des Florenz-Angreifers für sich - und griff dafür offenbar ordentlich in die Klub-Kasse. Die fixe Ablösesumme beträgt 70 Millionen Euro. Durch mögliche Bonuszahlungen könne der Betrag auf 80 Millionen Euro ansteigen. Kein anderer Spieler war in dieser Transferperiode teurer. Anzeige

Doch was macht den serbischen Nationalspieler so wertvoll? Diese Frage beantwortet nicht nur die beeindruckende Statistik von 20 Treffern in 24 Pflichtspielen dieser Saison. Vlahović agiert ähnlich wie sein großes Vorbild Zlatan Ibrahimović. Der 22-Jährige ist mit 1,90 Meter ein echter Mittelstürmer, der präsent im Strafraum ist und besonders in der Luft viele Duelle für sich entscheidet. Er ist aber auch am Boden stark, kann Bälle festmachen und verteilen. Serie-A-Experten bezeichnen den früheren Spieler von Partizan Belgrad als einen der komplettesten Mittelstürmern in Europa.