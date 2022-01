Robert Lewandowski darf am Montag auf die nächste Auszeichnung hoffen. Der Superstar des FC Bayern München gehört bei der Weltfußballer-Wahl der FIFA zu den drei Finalisten und könnte bei der Online-Gala am Abend (ab 19 Uhr) zum zweiten Mal nacheinander als bester Spieler des Jahres geehrt werden. Seine Konkurrenten sind der Argentinier Lionel Messi (Paris Saint-Germain) und der Ägypter Mohamed Salah (FC Liverpool). Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer darf bei den Torhütern auf den Preis hoffen, Ann-Kathrin Berger bei den Torhüterinnen. Zu den Finalisten bei der Trainer-Wahl gehört Thomas Tuchel, der in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hatte.

Anzeige