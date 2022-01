Die "Thekenmannschaft" hat einen Dreijahresplan: FV Bad Düben will 2024 "ganz oben anklopfen"

Bad Düben. Der FV Bad Düben, seit Jahren immer vorn dabei, wenn es vor der Saison darum geht, die Favoriten in der Fußball-Nordsachsenliga zu benennen. Und seit Jahren gibt die Tabelle am Ende der Saison maximal gehobenes Mittelmaß her. Im vergangenen Sommer übernahm nun der erfahrene André Kurtzke das Ruder und erkannte recht schnell den Grund, warum äußere Wahrnehmung und Wirklichkeit letztlich recht weit auseinander klaffen. Anzeige

„Eigentlich habe ich eine Thekenmannschaft vorgefunden. Das meine ich positiv. Die Jungs haben sich eben getroffen und dann geschaut, was dabei rauskommt“, erzählt Kurtzke. „Es gab keine allgemeine Zielvorgabe. Die einen wollten gerne aufsteigen, die anderen waren schon mit dem Klassenerhalt oder einem Mittelfeldplatz zufrieden. Ich musste diese extremen Ansichten bündeln.“ So kam es, dass sich Kurtzke eines Tages mit dem Vorstand zusammensetzte und einen Dreijahresplan ausarbeitete, der Ambition und Wonne vereinen soll. Inhalt: 2022 will man mindestens auf Platz sieben einkommen, das Ergebnis im nächsten Jahr ausbauen und 2024 „ganz oben anklopfen“, sagt Kurtzke.

Das taten seine Eleven vor gut fünf Monaten schon einmal. Nach dem 5:1 gegen Schildau am 14. August war der FV erster Tabellenführer der Saison 2021/22. „Der Auftakt war sensationell, da haben einige wohl schon an die Meisterschaft gedacht. Aber Erfolg ist eben kein Wunschkonzert.“ Das bekamen die Dübener auf die heftige Tour zu spüren und wurden kurz darauf in selten dagewesener Manier durchgereicht. Nach nach einem Remis in Zwochau am zweiten Spieltag folgte ein Leistungsloch, tief wie der Marianengraben. Sechs Niederlagen am Stück rissen den Primus binnen sechs Wochen ans Ende der Tabelle.



Spezielles Erweckungserlebnis

„Dabei haben wir teilweise schönen Fußball gespielt, uns aber den Schneid im Zweikampfverhalten abkaufen lassen und die Anzahl der Gegentore sagt alles über unser Defensivverhalten“, berichtet Kurtzke. 26 Gegentore in 10 Spielen, zwischenzeitlich stand in der Kurstadt die größte Schießbude der Liga. Vogelwilde Partien wie gegen Oschatz (3:6) oder Spröda (2:4), die zu dieser Zeit selbst mit genügend Problemen zu tun hatten, ließen Böses erahnen. Allerdings standen bei den Dübenern teilweise nur fünf oder sechs Stammspieler auf dem Spielformular. Die Reiselust wuchs sich aus. Die Urlaubszeit nach dem langen Corona-Hausarrest verlängerte sich bis tief in den Altweibersommer.

Und dann fiel auch noch der Trainer selbst aus. Erst erkrankte Kurtzke an Corona, dann folgten weitere gesundheitliche Probleme. Acht Wochen lang stand der erst im Sommer gekommene neue Chefcoach nicht zur Verfügung und wurde von Co Jörg Hartmann vertreten. Der Fußballgott, er trug wahrlich kein Bad Dübener Trikot.

Es bedurfte eines seiner speziellen Erweckungserlebnisses. „Nach dem Nackenschlag in Krostitz haben wir uns aufgerafft und besonnen, lieber erstmal hinten die Null zu halten als vorne hau-ruck zu spielen. Und auf einmal waren auch die Leute wieder da“, erzählt Patrick Klatte, Vorstandsmitglied und Offensivmann in Personalunion. Das bittere 2:3 beim Abstiegskandidaten in Krostitz sollte zum Wendepunkt werden. Mit drei hochwichtigen Siegen, zwei davon sogar ohne Gegentor, verabschiedete sich der FV in die Zwangspause.

Versöhnliche Halbjahres-Bilanz

Im Hintergrund werkelt indes der Übungsleiter an der Zukunft und denkt laut über Neuzugänge nach. „Es ist kein Geheimnis, wo ich herkomme. Wir haben natürlich den ein oder anderen im Auge“, sagt Kurtzke, der jahrelang verschiedene Nachwuchsmannschaften des FC Eilenburg betreute. Nun will er in Bad Düben eine Art Zweigstelle aufbauen, um die besten Talente aus der Jugend an den Männerbereich heranzuführen. „Aber das soll alles fair und seriös ablaufen. Ich bin auch im Austausch mit Nico Knaubel“, erzählt Kurtzke mit Blick auf den Regionalliga-Chefcoach.