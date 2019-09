Sorgen um Theo Walcott: Everton-Profi mit Kopfverletzung vom Platz getragen

Das sah gar nicht gut aus! Beim Samstagabendspiel in der Premier League zwischen dem FC Everton und Manchester City hat Everton-Profi Theo Walcott einen scharfen Schuss an den Kopf bekommen. In der zweiten Spielminute gab City-Star Raheem Sterling vom rechten Strafraumrand einen wuchtigen Flanken-Versuch ab. Statt einen Mitspieler zu finden, prallte der Schuss aber mitten an den Kopf von Walcott der nur wenige Meter entfernt stand.