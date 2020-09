Thiago nimmt Abschied vom FC Bayern: "Es war die schwerste Entscheidung meiner Karriere"

Der spanische Nationalspieler Thiago wechselt wie erwartet vom Triple-Sieger FC Bayern München zum englischen Meister FC Liverpool. Einen Tag nach der Bekanntgabe des Transfers richtet der 29-Jährige Abschiedsworte an den deutschen Rekordmeister. "Es war die schwerste Entscheidung meiner Karriere. Ich habe mich entschieden, dieses Kapitel bei diesem fantastischen Klub zu schließen. Dem Verein, bei dem ich die letzten sieben Jahre als Spieler gewachsten bin und mich entwickelt habe", erklärt der Spanier in einem Statement.

Wie das Online-Magazin "The Athletic" zuerst berichtet hatte, sei Liverpool bereit, die Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro für Thiago zu bezahlen. Die Verhandlungen zwischen den Bayern und Liverpool hätten in dieser Woche Fahrt aufgenommen, nachdem die Bayern-Verantwortlichen klargestellt hatten, dass sie den Transfer vor dem Beginn der Bundesliga-Saison am Freitag abschließen wollen. "Meine Entscheidung hat rein sportliche Gründe. Als Spieler will und brauche ich neue Herausforderungen, um mich weiterzuentwickeln, wie ich es auch hier getan haben. Bayern wird immer meine Heimat sein", schreibt Thiago.