Bericht: Liverpool will Bayern-Forderungen für Thiago nicht erfüllen – Transfer droht zu platzen

Was passiert mit Thiago Alcantara? Der Vertrag des Mittelfeld-Motors vom FC Bayern München läuft nach der kommenden Saison aus. Nur noch in diesem Sommer kann der Champions-League-Halbfinalist mit dem Spanier einen Gewinn einstreichen. Und bisher sah es so aus, als sei ein Wechsel Thiagos zum englischen Meister FC Liverpool nur noch eine Frage der Zeit. Doch nun gerät der Transfer offenbar ins Stocken: Wie der Guardian aus London berichtet, soll das Team von Trainer Jürgen Klopp nicht bereit sein, die vom FC Bayern geforderte Ablösesumme zu zahlen.

Thiago soll sich mit Klopp-Team Liverpool schon einig sein

Wie die Bild zuletzt berichtet hatte, soll Liverpool jüngst auch offiziell Gespräche mit dem deutschen Double-Sieger aufgenommen haben. Die Münchener fordern demnach 40 Millionen Euro für den 29 Jahre alten Thiago. Dem Guardian zufolge soll der Klopp-Verein aber nicht einmal gewillt sein, 30 Millionen Euro für ihn zu zahlen – und dies dem FCB auch mitgeteilt haben. Der FC Bayern habe jede alle Entscheidungen über Zu- und Abgänge bis nach dem Champions-League-Turnier aufgeschoben. In Lissabon treffen Thiago und Co. am Mittwoch im Halbfinale auf Olympique Lyon (21 Uhr, DAZN und Sky).

Liverpool wolle nun abwarten, ob die Münchner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihre Ablöseforderungen in den kommenden Wochen noch senken. Ansonsten werde man von einem Transfer Abstand nehmen – auch wenn Thiago selbst wohl eigentlich gerne zum amtierenden Champions-League-Sieger wechseln würde. Der Routinier soll sich mit den Reds nämlich eigentlich schon einig sein. Und das aktuelle Zögern der Engländer könnte sich auszahlen: Das Transferfenster ist in diesem Sommer noch bis zum 5. Oktober geöffnet – viel Zeit also für den FC Bayern um einzulenken.

Das sind die Rekordtransfers des FC Bayern Lucas Hernandez, Javi Martinez und Leroy Sané: Nur drei der teuersten Neuzugänge der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Der SPORTBUZZER zeigt die Rekordtransfers des Rekordmeisters. ©