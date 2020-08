Bericht: Finale gegen PSG letztes Spiel für Thiago beim FC Bayern - Liverpool-Wechsel rückt näher 

Wegen Bayern-Finaleinzug in der Champions League: BVB und Gladbach eröffnen Bundesliga

Chance für Pavard? Bayern-Trainer Flick kündigt für Finale gegen PSG "andere Organisation der Defensive" an

Der Sender RMC aus Monaco hatte bereits am Sonntag berichtet, dass sich Thiago mit dem FC Liverpool geeinigt habe. Demnach winkt dem 29-Jährigen beim Team von Trainer Jürgen Klopp ein Vierjahresvertrag. Seinen Schritt habe er bereits einigen Mitspielern beim deutschen Rekordmeister mitgeteilt.

Die Bayern treffen im Endspiel der Königsklasse am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF/Sky/DAZN) auf Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel. PSG hatte sich bereits am Dienstag mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen RB Leipzig für das Endspiel qualifiziert. Die Bayern gewannen ebenso ungefährdet gegen Olympique Lyon mit 3:0. Matchwinner beim Sieg gegen die Franzosen war Serge Gnabry, der den deutschen Rekordmeister mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße brachte. Robert Lewandowski erhöhte kurz vor Spielende und setzte den Schlusspunkt für die Bayern.