Thiago zu Liverpool? Reds-Legende Carragher hält Transfer des Bayern-Stars für nicht notwendig

Mit Blick auf das qualitativ hochwertige Angebot im Mittelfeld der Klopp-Elf, das in der Zentrale unter anderem mit Giorgino Wijnaldum, Jordan Henderson und Fabinho aufwartet, sieht Carragher die Mannschaft auch ohne den Spanier gut aufgestellt. "Sie sind ähnliche Spieler. Wenn Thiago nicht kommt, ist es nicht das Ende der Welt“, so der 42-Jährige weiter. Wijnaldum, der zuletzt mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, wird nun wohl doch auf der Insel bleiben - möglicherweise ein Grund weniger, Thiago an die Merseyside zu holen.