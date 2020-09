Bayern-Star Thiago zum FC Liverpool? Trainer Jürgen Klopp lacht und mauert: "Gibt nichts zu sagen"

Anzeige

Wechselt Mittelfeld-Star Thiago Alcántara vom FC Bayern München zum FC Liverpool? Seit Wochen gilt der Spanier als Kandidat beim englischen Meister, der an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen Aufsteiger Leeds United sein erstes Premier-League-Spiel der neuen Saison bestreitet, als Kandidat beim Team von Trainer Jürgen Klopp. Auf die Frage eines Journalisten, ob er die Gerüchte um Thiago beenden könne, reagierte der Coach bei der Pressekonferenz am Freitag aber amüsiert. "Wenn ich ein Wort erfinden könnte, um Spekulationen zu beenden, könnte ich sehr reichen werden", lachte Klopp und ergänzte: "Ich kann die Spekulationen nicht beenden, so lange das Transferfenster geöffnet ist." Dies ist wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr ausnahmsweise bis zum 5. Oktober der Fall.

Klopp: "Thiago ein guter Spieler, Liverpool ein großer Klub"

Es schien Klopp regelrecht Spaß zu machen, das Thema Thiago am Köcheln zu halten. "Habe ich schon erwähnt, dass Thiago ein wirklich guter Spieler ist?", fragte der Trainer rhetorisch in die Runde. "Schon vor langer Zeit", beantwortete er die Frage selbst. Etwas ernsthafter ergänzte er: "Es ist nett, dass wir mit ihm in Verbindung gebracht werden, aber das ist eigentlich alles. Er ist ein guter Spieler, Liverpool ein großer Klub - aber abgesehen davon gibt es dazu nichts zu sagen." Wieder an die Medienvertreter gewandt, schob der 53-Jährige nach: "Leider - oder für euch zum Glück - kann ich die Spekulationen nicht beenden." Das klang jedenfalls nicht nach einem klaren Dementi der Personalie - dachte sich wohl auch ein Reporter, der darum nachhakte: "Also könnte es (der Transfer, Anm. d. Red.) passieren?" Daraufhin brach Klopp in Gelächter aus - und ging zur nächsten Frage über.