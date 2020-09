Bericht: Thiago unmittelbar vor Transfer - FC Bayern und FC Liverpool einig über Ablöse

Nach einem monatelangem Transfer-Poker um Thiago steht der Deal offenbar unmittelbar vor dem Abschluss, Wie das Online-Portal The Athletic am Donnerstagvormittag berichtete, haben der FC Bayern und der FC Liverpool Einigung über einen Wechsel des spanischen Nationalspielers erzielt. Demnach überweist der Klub von Trainer Jürgen Klopp die von den Münchenern anvisierten 30 Millionen Euro für den spanischen Nationalspieler, dessen Kontrakt in München noch bis zum 30. Juni 2021 datiert ist. Die Bild vermeldet den Transfer bereits als perfekt.

Nachdem die Verhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren, hätten die Gespräche seit Montag wieder an Fahrt aufgenommen und nun zu einem Ergebnis geführt, gibt The Athletic an. Zuvor sollen die Bayern ihren Verhandlungspartnern noch einmal verdeutlicht haben, dass sie den Deal bis zum Start der Bundesliga-Saison am Freitag abschließen wollen. Nun muss sich Thiago mit Liverpool noch final auf einen Kontrakt verständigen.